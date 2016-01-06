بالفيديو – تقنية ' عين الصقر ' تحتسب هدفا مثيرا لكييفو فيرونا أمام روما

سجل سيميوني بيبي لاعب كييفو فيرونا هدفا مثيرا في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه التي أقيمت أمام روما ليدرك التعادل.

واستضاف كييفو فيرونا منافسه روما يوم الأربعاء في إطار الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وكان فريق العاصمة الإيطالية يتقدم في النتيجة حتى الدقيقة 86 حينما احتسبت ركلة حرة لأصحاب الأرض.

وسدد بيبي الكرة مباشرة ولكن تشيزني حارس مرمى روما تصدى لها وبدا أن الكرة لم تعبر خط المرمى.

ولكن قام حكم المباراة باحتسابها هدفا لصالح فيرونا بعد التأكد من أن الكرة عبرت خط المرمى بالكامل بعد اللجوء لتقنية عين الصقر.

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