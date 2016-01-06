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علاء حسانين يصل "المناصافور" بالشرقية لبحث مشكلة حرائق منازل القرية

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علاء حسانين يصل "المناصافور" بالشرقية لبحث مشكلة حرائق منازل القرية علاء حسانين يصل "المناصافور" بالشرقية لبحث مشكلة حرائق منازل القرية
وصل الشيخ علاء حسانين البرلمانى السابق، إلى قرية المناصافور التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، لطرد الجن منها - بحسب زعمه - بعدما تعرض عدد من المنازل لحرائق دون سبب معلوم، وفسرها الأهالى بـ"مس جنى"، على مدار الأسبوع الماضى.

واستقبل عمدة القرية الحاج عامر، الشيخ علاء حسانين، فى حضور عدد من القيادات بالقرية، ومن المقرر أن يتوجهوا لزيارة المنازل المتضررة وطرد الجن منها - بحسب زعهم، عقب صلاة العشاء.

ويشار إلى أن "حسانين"، زار القرية قبل عدة أيام، وفسر ظاهرة احتراق المنازل المتكررة بوجود قبيلة من الجن فى القرية، تستهدف 70 منزلاً فيها.

ومن جانبها سبق أن أرسلت محافظة الشرقية، وفودًا من الأزهر والأوقاف للقرية، لتوعية الأهالى والتهدئة من روعهم، والذين نصحوهم بتشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت، وبالفعل توقفت الحرائق على مدار اليومين الماضيين، وبدأت تشهد القرية استقرارًا وعودة الحياة لطبيعتها.

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مصر 365