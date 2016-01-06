بالصور.. النادى اليونانى بالإسكندرية يحتفل بعيد الغطاس بحضور المحافظ

احتفل اليوم الأربعاء النادى اليونانى البحرى باحتفالية "بيتا" التى تقام سنويا بالنادى اليونانى البحرى، وهو ما يعرف فى مصر بعيد الغطاس، وهو عيد عماد ونزول السيد المسيح فى نهر الأردن، وفيه يقوم الكاهن بإلقاء صليب من الخشب فى الماء ويقوم الغطاسون من الشباب باستعادته ومن يجده يكافأ بالحظ الجيد فى هذا العام.

وكان على رأس الحضور المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، واللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية، والدكتور محسن حسن مرسى وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أديموند كاسيماتس، ورئيس مجلس إدارة النادى اليونانى البحرى، والقنصل اليونانى، والقيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن مصر أبداً رمز السماحة فى جميع الأديان والإسكندرية دائما مكان للتعايش والحفاظ على روح المحبة التى تجمع المصريين جميعا.



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