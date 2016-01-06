بالصور.. محافظ القليوبية يعقد أول اجتماع تنفيذى فى كفر شكر بحضور الأهالى

عقد اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية أول اجتماع مجلس تنفيذى داخل ديوان مجلس مدينة كفر شكر، لمناقشة القضايا والمشكلات التى يعانى منها المواطنون داخل قرى المدينة الـ24، بحضور محمد الهادى رئيس المدينة، ووكلاء وزارتى الصحة والتعليم والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والعشرات من أهالى المدينة .

واشتكى الأهالى من سوء حالة مياه الشرب وتسببها فى إصابة العديد من مواطنى المدينة بالفشل الكلوى بناء على تقارير الأطباء وعدم وجود صرف صحى ببعض القرى، بالإضافة إلى مشكلات التعليم المتمثلة فى وجود كثافة كبيرة داخل الفصول الدراسية وعدم تقنين أوضاع العمال داخل المدارس ولا يتقاضون مرتبات منذ 3 أشهر، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الصحية داخل المستشفى والوحدات الصحية بالقرى وعدم وجود وحدة مرور وانتشار الحوادث على مدخل المدينة بالرغم من وجود اعتماد لإنشاء كوبرى بمبلغ 72 مليون، ولم ينفذ للآن رغم شكواهم المتكررة، ولكن دون جدوى بالإضافة إلى مشاكل محلات الإيجار بالمساكن الشعبية وسوء حالة الطرق وعدم رصفها ومطالبة المحافظ بتنفيذ عقود رد الشىء لأصله.

ومن جانبه قال المحافظ: إننى أشاهد بنفسى المشكلات وأستمع للمواطنين بهدف كشف الحقيقة على الواقع بنفسى من خلال مقابلة، المواطنين وأحلم أن تكون القليوبية عروس المحافظات وأتفرغ للعمل فى القرى لأعطى رسالة للمواطن القليوبى أن جئت للقليوبية لأكون محافظ للقرى الأكثر احتياجا وليس الأكثر فقرا .

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع، توجد مشكلتان داخل مدينة كفر شكر وهما مشكلة المياه الارتوازية ومشكلة الوحدات الصحية والمستشفى، وأدرس اتخاذ قرارات مناسبة تصب فى خدمة المرضى وصحة المواطنين فى تناول كوب ماء نظيف.

وأوضح المحافظ، لم أدخل منزلى منذ توليت محافظا للقليوبية من التفكير فى حلول مشاكل مدن وقرى المحافظة، مستطردا أن وزير التربية والتعليم اتصل بى شخصيا لمناقشة حل مشكلات الكثافة والتكدسات داخل المدارس معلنا وجود تمويلات كافية لإنشاء مدارس جديدة.

مشيرا أنه تم حصر جميع الطرق الرئيسة والفرعية داخل القرى لإدخالها ضمن مشروعات الرصف، منوها أنه طلب مذكرة تفصيلية بأسعار فواتير المياه لعرضها على مجلس المحافظين السبت المقبل لاتخاذ ما يلزم لصالح المواطنين.

وعلى هامش الجولة طالب المحافظ حضور الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعقد اجتماع داخل مكتبة بمجلس مدينة شبرا الخيمة لاتخاذ قرار حول مشكلة مستشفى كفر شكر وانعدام الخدمات الطبية بها وقرار الإخلاء التى تتعرض لها المستشفى للتطوير أو يكون التطوير على مراحل، وإيجاد مكان مناسب لعلاج المرضى بالمجان وعدم تجولهم على عدة منشآت.



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