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برلمان تونس ينظر فى تعويض واشنطن عن خسائر أحداث السفارة الأمريكية

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برلمان تونس ينظر فى تعويض واشنطن عن خسائر أحداث السفارة الأمريكية برلمان تونس ينظر فى تعويض واشنطن عن خسائر أحداث السفارة الأمريكية
ينظر البرلمان التونسى غدا الخميس فى مشروع قانون مثير للجدل بشأن تحديد التعويضات التونسية للحكومة الأمريكية عقب أحداث العنف التى استهدفت السفارة الأمريكية فى سبتمبرعام .2012

ووقعت تونس وواشنطن فى وقت سابق من العام الحالى على مذكرة تفاهم لتسوية الأضرار المترتبة على الأحداث التى شهدتها السفارة الامريكية خلال احتجاجات شنتها جماعات سلفية ضد شريط "براءة المسلمين" المسيء للنبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وقدرت الخسائر الناجمة عن أعمال الحرق والتخريب فى السفارة بأكثر من 12 مليون دولار بينما بلغت الخسائر فى المدرسة الأمريكية المجاورة لمقر السفارة نحو 5ر5 مليون دولار.

ويلقى القانون الذى سيعرض على البرلمان انتقادات من المعارضة كونه يتضمن عرض عقار من التونسية يتمثل فى قطعة للتعويض عن الخسائر.

وقال النائب عن حزب حركة نداء تونس خالد شوكت "إن العديد من الهيئات الدبلوماسية تمتلك عقارات وهو أمر معمول به ولا يمس من سيادة تونس ولا من استقلالها".

وأضاف فى تصريحه لإذاعة شمس اف ام الخاصة اليوم "إن الدولة التونسية ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية ولما تتعرض له هذه البعثات من ضرر، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها".
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