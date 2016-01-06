أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار اليمن اليوم.. اشتباكات عنيفة بتعز بين الجيش وميليشيا الحوثى

Google+ Print
أخبار اليمن اليوم.. اشتباكات عنيفة بتعز بين الجيش وميليشيا الحوثى أخبار اليمن اليوم.. اشتباكات عنيفة بتعز بين الجيش وميليشيا الحوثى
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن بين أخبار اليمن اليوم، تشهد مدينة تعز جنوب غربى اليمن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيات الحوثيين وصالح، من الثلاثاء واستمرت حتى قبل فجر اليوم فى غرب المدينة، وذلك بعد الاشتباكات التى استمرت طوال أمس.

وأسفرت عن مقتل 31 من الميليشيات وإصابة نحو 100 من عناصرهم، وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 12 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات وأصيب 55، كما قتل مدنى وأصيب 15 آخرين فى القصف العشوائى للميليشيات على الأحياء السكنية.

وأوضح المركز، فى تقريره اليومى عن العمليات العسكرية، أن طائرات دول التحالف العربى قصفت مواقع للميليشيات فى أماكن متفرقة من المدينة، وتركز القصف على منطقة الربيعى والسجن المركزى وجبل هان بالضباب غرب المدينة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر الميلشيات.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجومًا على مواقع تمركز الميليشيات فى الجحملية شرق المدينة، وحققت تقدمًا وسيطرت على عدة مواقع وأخلتها من قناصة الميليشيات، فيما استمرت الاشتباكات فى منطقة صبر، واستطاعت المقاومة السيطرة الكاملة عليها وتأمينها ومنع تسلل عناصرهم إليها.

وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة وقوات برية وبحرية وطائرات الأباتشى التابعة لدول التحالف تمكنت من السيطرة على ميناء ميدى بمحافظة حجة الساحلية شمال غرب اليمن، وسقط عدد كبير من الميليشيات وفر من تبقى منهم.

ومن أخبار اليمن اليوم، أدانت وزارة الخارجية اليمنية، التدخلات الإيرانية فى اليمن لزعزعة أمنه واستقراره، عبر دعمها لميليشيات الحوثى وصالح، ووصفتها بـ"الفجة".

وأكدت الوزارة، أن التدخلات الإيرانية تمادت اليوم إلى تدخلات أخرى سافرة فى شئون عدد من الدول العربية والإسلامية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فى تلك البلدان.

وقال البيان، إن ما حدث من اقتحام سفارة المملكة العربية فى العاصمة الإيرانية طهران والقنصلية فى مدينة مشهد، وإشعال النار فيهما، يعد استمرارًا للسياسة الإيرانية العدائية تجاه البلدان العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة