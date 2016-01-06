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النقل: الأهالى أعادوا فتح 556 معبرا غير شرعى على خطوط السكة الحديد بعد غلقها

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النقل: الأهالى أعادوا فتح 556 معبرا غير شرعى على خطوط السكة الحديد بعد غلقها النقل: الأهالى أعادوا فتح 556 معبرا غير شرعى على خطوط السكة الحديد بعد غلقها
أكد المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد أنه تم إغلاق 891 معبرا غير شرعيا على خطوط قطارات السكة الحديد، وأنه رغم ذلك قام الأهالى بإعادة فتح 556 معبرا مرة أخرى.

وقال حامد فى بيان اليوم "الهيئة تقوم بحملة صارمة لغلق المعابر غير الشرعية وغير القانونية على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 927 معبرا "، مشير إلى أنه تم غلق 891 معبرا ، ولكن الأهالى أعادوا فتح 556 معبرا مرة أخرى.

وأوضح أن عدد المعابر غير الشرعية المفتوحة حاليا 592 معبرا، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الهيئة لغلق هذه المعابر وعدم التجمهر لمنع غلقها لأنها تتسبب فى كوارث.

ومن جانبه، أكد أحمد ابراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن الوزارة قامت بغلق بعض المعابر غير الشرعية على خطوط قطارات السكة الحديد، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى اعتراض الأهالى على هذا الإجراء رغم أن هدفه حمايتهم والحفاظ على أرواحهم.

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مصر 365