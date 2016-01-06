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صلاح يستبدل في دراما تعادل روما مع كييفو

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صلاح يستبدل في دراما تعادل روما مع كييفو صلاح يستبدل في دراما تعادل روما مع كييفو

أعلن اتحاد كرة القدم عن تسلم أحمد الشناوي لمنصبه كرئيس لجنة الحكام خلفا لرئيسها المؤقت وجيه أحمد.

وأعلن جمال علام رئيس الاتحاد أن الشناوي سيكون له صلاحيات كاملة في هيكلة اللجنة من حيث الأعضاء.

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كما تقرر عقد الشناوي لاجتماع مع الحكام للتوعية بالمرحلة القادمة يوم الجمعة المقبل.

وسيشدد الشناوي في الاجتماع على التنبيه على الحكام بعدم الظهور الإعلامي أو التصريحات بخصوص التحكيم والاتحاد في مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أعلن الاتحاد أن الشناوي سيعمل دون مقابل وبحيادية وعدم النظر لألوان الأندية ومعاقبة المخطئ حسب اللائحة.

ويأتي تعيين الشناوي في ظل وقت حرج للتحكيم المصري بعد تسريب مكالمة وجيه أحمد وثروت سويلم بخصوص تعيين الحكام.

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