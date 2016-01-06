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بالفيديو – خروج مقلق لصلاح أمام كييفو.. هل تعرض لإصابة؟

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بالفيديو – خروج مقلق لصلاح أمام كييفو.. هل تعرض لإصابة؟ بالفيديو – خروج مقلق لصلاح أمام كييفو.. هل تعرض لإصابة؟

غادر محمد صلاح جناح روما ملعب مباراة فريقه أمام كييفو فيرونا في لقاء الجولة 18 من الدوري الإيطالي متأثرا بإصابة لم تتضح معالمها.

وغادر صلاح في الدقيقة 70 بعد كرة حاول فيها الانطلاق بسرعته لكنه توقف فجأة وبدأ ينظر لقدميه.

حاول صلاح تدارك الأمر والركض مجددا لكنه فشل فلجأ لاعبو كييفو فيرونا لإخراج الكرة من أجل استبدال صلاح الذي غادر الملعب وهو يسير ببطء على قدميه.

ووضح معالم ضيق صلاح على وجهه واطمئن رودي جارسيا المدير الفني على النجم المصري بعد استبداله.

وخرج صلاح وقتما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، لكن اللقاء انتهى 3-3.

يذكر أن صلاح غاب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة قوية في الكاحل تعرض لها في نوفمبر الماضي.

ويستعد روما لمواجهة ميلان يوم السبت المقبل في الجولة 19 للدوري المصري.

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فيديو اليوم السابع

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