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بالصور.. وقفة على سلالم نقابة الصحفيين لإحياء الذكرى الثلاثين لاستشهاد سليمان خاطر

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بالصور.. وقفة على سلالم نقابة الصحفيين لإحياء الذكرى الثلاثين لاستشهاد سليمان خاطر بالصور.. وقفة على سلالم نقابة الصحفيين لإحياء الذكرى الثلاثين لاستشهاد سليمان خاطر
أحيا عدد من أعضاء اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع ومواجهة الصهيونية، الذكرى الثلاثين لاستشهاد الجندى المصرى سليمان خاطر، بالإضافة إلى رموز المقاومة على سلالم نقابة الصحفيين، بمشاركة كلا من حركه كفاية والتيار الشعبى وحزب الكرامة.

وردد المحتجون هتافات "المقاومة هى الحل" "الانتفاضة هى الحل" "سليمان خاطر مات مقتول" "فلسطين عربية" "سليمان خاطر يا شهيد".

كما حمل المحتجون صور رموز المقاومة وعلى رأسهم صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى الشهيد سمير القنطار وأيمن حسن وخالد عبد الناصر وسعد حلاوة ومحمود نور الدين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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