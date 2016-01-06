القبض على "كبير مضيفين" بالمطار لتزويره أوراق السيارات المهربة والمسروقة

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولى، اليوم، الأربعاء، من إلقاء القبض على "كبير مضيفين" يعمل بإحدى شركات الطيران الكبرى، أثناء قيامه بتزوير أوراق السيارات المسروقة والمهربة بتعديل أرقام الشاسيه والموتور وتزوير مستندات ملكيتها بالاشتراك مع فرد آخر خارج المطار.

وأفاد مصدر مسئول بالمطار بأنه وردت معلومات للواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث المطار، عن قيام كبير مضيفين يعمل بشركة طيران كبرى بالمطار بتزوير أوراق عدد من السيارات والاستيلاء عليها بالاشتراك مع أحد الأفراد، وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث يضم المقدم خالد عبد الوهاب، والمقدم محمد عبد الحميد، والمقدم شريف هشام، والمقدم محمد حجازى، والرائد محمد شوقى.

>وبالتحريات تم الكشف عن المضيف "هشام.ج"، حيث عثر معه على ٣ سيارات بأوراق مزورة وتبين أن شخص آخر يقوم بمساعدته فى تزوير أوراق السيارات المهربة من خلال تعديل أرقام الشاسيه والموتور، وتزوير مستندات ملكيتها وأمر اللواء فهمى مجاهد، مدير أمن مطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته للنيابة.