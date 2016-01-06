بالصور.. رئيس الحكومة و4 وزراء فى الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بالعيد

وصل إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ قليل، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الاستثمار أشرف سالمان، وكان فى استقبالهما البابا تواضروس، ودار حديث اتسم بالمودة والمحبة تمنى فيه رئيس الوزراء الخير والسعادة للجميع وأكد البابا على تثمينه لجهود المسئولين فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

كما هنأ الدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف شيحة وزير التعليم العالى البابا بعيد الميلاد المجيد فى زيارة لهم بالمقر الباباوى.

وأشار البابا خلال لقائه بالوزراء إلى أن الكنيسة القبطية أرثوذكسية (أى مستقيمة) لأنها حافظت على الإيمان الذى تسلمته دون أن تغير فيه، مما جعلها بمثابة متحف للتاريخ المسيحى. فيما أعلن وزير الرى أن الأحد المقبل سيشهد افتتاح متحف النيل الذى يعرض وثائق تتعلق بالحضارة الفرعونية وحضارات دول حوض النيل.

وقد اقترح البابا أن تقام مسابقة لكل المصريين لتشجيعهم على تسمية أطفالهم بأسماء نهر النيل.



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