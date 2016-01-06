مؤنس يونس لـ"اليوم السابع": لم أدع النبوة وما أذيع لى "قص ولصق"

قال مؤنس يونس عبد العظيم، لـ"اليوم السابع"، إنه ليس مدعى نبوة، وأن كل ما نشر عنه فى هذا السياق ليس له أى أساس من الصحة على الإطلاق، وأنه صاحب مؤسسة تكنومصر، ولا يريد أن يكون نبيا، وأن القائمين على البرنامج الذى أذاع لقاء له أمس أخرجوا كلامه عن سياقه واقتطعوا أجزاء من الحلقة التى تم تسجيلها فى 3 ساعات وأذاعوها فظهر حديثه بشكل مغلوط.

ولفت إلى أنه تحدث فى الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية منها رؤيته عن بطلان مجلس النواب الحالى ولكن كلامه لم يذاع، مؤكدا أنه تفاجأ بالحلقة التى وصفها بأنها "قص ولصق"، وشعر أنه كمين للإيقاع به، مؤكدا أنه طلب من العاملين خلف الكاميرا أن يكونوا شهود عيان على كل كلمة قالها، لافتا إلى أنهم عرضوا عليه مبلغ 500 جنيه بعد انتهاء الحلقة وأنه رفض أخذها، قائلا لهم "ما باخدش فلوس ولو عايزين فلوس أديكم".

وتابع أن واقعة الأهرامات تم تحريفها ليظهر كأنه رجل لا يفهم شيئًا، ولكن الحقيقة هى أنه كان يشرح الفرق بين أرض مكة وبكة وعكا، وأنه قال إن الأهرامات بها أسرار حقيقية، مؤكدا أنه أعطى القائمين على البرنامج شرائط مصورة لمنطقة الأهرامات وأسرارهان قام بتصويرها منذ 7 سنوات ولكنهم لم يذيعوا منها شيئًا.

وأضاف أنه تعرض لموقف مماثل من مذيعة سجلت معه حلقة وفوجئ بعد أن عاد إلى منزله أنهم لقبوه بمدعى النبوة، وأنهم أقاموا مناظرة بينه وبين عميد كلية أصول الدين الأسبق ولم يكن لديه علم مسبق بهذه المناظرة، مؤكدا أنه لم يكن يريد التحدث عن الدين ولكنه أراد أن يتحدث عن الثورة التى تمت سرقتها، مشيرا إلى أنهم أظهروه فى صورة مدعى نبوة حتى يلهوا الجمهور عن أنه صاحب فكرة الثورة، حيث إنه فكر فى إقامة ثورة سلمية من أجل التغيير والتحضر منذ عام 2007، كذلك كان الحال وقت حكم الإخوان لمصر، حيث حل ضيفا فى حلقة برنامج "أم الدنيا 2" فى قناة الشباب ورتب القائمون على البرنامج تليفونات حتى يشوهون سمعته ويأخذون كلامه إلى ادعاء النبوة،على حد قوله، فى الوقت الذى جاء ليتحدث عن الحياة الفاسدة والمجتمع المنحرف الذى أصبحنا نعيش فيه، لافتا إلى أن الإخوان كانت أداء فى يد قوى أكبر تلعب بهم وتحركهم حسب أهوائها.

بالفيديو والصور.. ظاهرة ادعاء النبوة تاريخ من الكذب والدجل.. بدأت بـ"مسيلمة" وأشهرهم سيد طلبة وصالح أبو خليل ومؤنس يونس.. العقوبات غير الرادعة وراء انتشارها.. علماء دين: من ادعى النبوة "كافر"

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