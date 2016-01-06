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رئيس الوزراء للبابا تواضروس: روح المحبة بين المواطنين دليل على صمود الأمة

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رئيس الوزراء للبابا تواضروس: روح المحبة بين المواطنين دليل على صمود الأمة رئيس الوزراء للبابا تواضروس: روح المحبة بين المواطنين دليل على صمود الأمة
زار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن خالص أمنياته الطيبة لقداسة البابا ولجموع المسيحيين المصريين داخل وخارجها، بأن يكون العام الميلادى الجديد عام سعادة وسلام لهم جميعاً، وبأن يكون عام رخاء وتنمية فى ربوع مصر بأكملها، مشددا على أن روح المحبة والمودة والتقدير القائمين بين المسلمين والأقباط هى أكبر دليل على أن هذه الأمة صامدة وقادرة على البناء والتنمية، ولن تفلح معها أى محاولات خبيثة للنيل منها.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى عن ترحيبه برئيس الوزراء، مشددا على أن الزيارة تعكس روح المحبة والإخاء من قبل المهندس شريف إسماعيل، وتؤكد محبته ومشاعر الود الصادقة تجاه أخوته الأقباط، كما عبر البابا عن تقديره للجهود التى يبذلها رئيس الوزراء والحكومة فى خدمة المواطنين بكل نشاط وجدية، وسعيه الدؤوب من أجل تحقيق الرخاء والازدهار للوطن.

كما أعرب البابا عن سعادته بتزامن احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد مع إحتفالات إخوتهم المسلمين بالمولد النبوى الشريف، وهو ما يُعد تجسيدا لروح المحبة والسلام التى تتمتع بها الأمة المصرية، وتعبيراً عن طبيعة الشعب المصرى الذى إعتاد أن يتقاسم الفرحة فى كل المناسبات الوطنية والدينية.

بالصور.."السيسى" مهنئا الأقباط:المسيح رمز محبة وسلام.. وزير الدفاع والنائب العام والجنزورى يهنئون البابا بالكاتدرائية..صدقى صبحى لـ"البابا": مصر ستظل نموذجا فريدا للتسامح ويرد: نشكر دوركم لحماية الوطن

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