‏ضبط فلاح حول منزله لورشة لتصنيع السلاح فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط فلاح حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 5 قطع سلاح محلية الصنع.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد إلقاء القبض على "حسام.م"، 36 سنة، لقيامه بتحويل منزله لورشة لتصنيع الأسلحة، حيث ضبط وبحوزته 5 قطع سلاح، وأجزاء رأسية لتصنيع الأسلحة ومسامير صلب وإبر ضرب نار ومناشير وقطع حديد.

تحرر عن الواقعة، المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.