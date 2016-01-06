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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم مشايخ وشباب الجمعيات الأهلية بسانت كاترين

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم مشايخ وشباب الجمعيات الأهلية بسانت كاترين بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم مشايخ وشباب الجمعيات الأهلية بسانت كاترين
كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين وعددا من مشايخ ورؤساء الجمعيات الأهلية والشباب ممن كان لهم دور بارز ومهم فى نجاح احتفالية القديسة سانت كاترين الماضية.

اليوم السابع -1 -2016

وأثنى المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الأول بقاعة ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، على مشايخ وشباب وأهالى مدينة سانت كاترين، مؤكدا أنه لولاهم ما نجحت احتفالية القديسة كاترين، كما أثنى على التطوير وأعمال التجميل التى تمت بالمدينة والتى ساعدت على خروج الاحتفالية فى أبهى صورة لها، لافتا إلى أن الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر الصحفى أثناء احتفالية القديسة كاترين ولم يذكر فيها دور مشايخ وأهالى سانت كاترين فى نجاح الاحتفالية كان سهوا ولم يكن مقصودا، ولذلك أصر أن يكون لمشايخ وأهالى مدينة سانت كاترين احتفالية تليق بهم وسط جميع قيادات المحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

ووجه مشايخ سانت كاترين الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على هذا التكريم، مؤكدين أن المدينة بخير وهناك تطوير ملموس على أرض الواقع، وأشادوا بالسياحة الداخلية، مشيرين إلى أن المدينة تشهد رواجا سياحيا كبيرا منذ احتفالية رأس السنة وزار المدينة الآلاف من المصريين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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