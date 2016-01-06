أخبار عاجلة

محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تخصصات جديدة فى عيادة الأمراض العصبية بجامعة المنصورة

Google+ Print
تخصصات جديدة فى عيادة الأمراض العصبية بجامعة المنصورة تخصصات جديدة فى عيادة الأمراض العصبية بجامعة المنصورة
أعلنت جامعة المنصورة، عن تطوير المنظومة الطبية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأمراض العصبية، حيث سيفتتح الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة الاثنين القادم، التخصصات الجديدة في عيادة الأمراض العصبية.

وقالت الجامعة في بيان لها "يأتى نظام التخصصات الجديد لكي تكون متابعة المريض مع أكثر الأطباء تخصصاً و اهتماما بمرضه، و يهتم بمتابعة كل ما هو جديد في علاج هذا المرض، وبذلك نستطيع أن نرتقي بالخدمة الطبية المقدمة لكافة مرضى الأمراض العصبية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365