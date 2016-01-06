تخصصات جديدة فى عيادة الأمراض العصبية بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، عن تطوير المنظومة الطبية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأمراض العصبية، حيث سيفتتح الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة الاثنين القادم، التخصصات الجديدة في عيادة الأمراض العصبية.

وقالت الجامعة في بيان لها "يأتى نظام التخصصات الجديد لكي تكون متابعة المريض مع أكثر الأطباء تخصصاً و اهتماما بمرضه، و يهتم بمتابعة كل ما هو جديد في علاج هذا المرض، وبذلك نستطيع أن نرتقي بالخدمة الطبية المقدمة لكافة مرضى الأمراض العصبية".

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