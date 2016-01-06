فرنسا تدعو الأطراف اليمنية إلى المشاركة "بحسن نية" بجولة مباحثات جديدة

> أكد وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس اليوم حرص بلاده على انعقاد جولة مباحثات جديدة تشارك فيها الأطراف اليمنية "بحسن نية".

جاء ذلك خلال لقاء فابيوس اليوم الأربعاء بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث تناولا الأوضاع الإنسانية والأمنية الحرجة فى اليمن والتحديات الواجب تجاوزها لإخراج البلاد من الأزمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى تصريح اليوم - إن فابيوس جدد - خلال اللقاء - دعم فرنسا لوساطة الأمم المتحدة فى اليمن من أجل التوصل إلى حل سياسى ينهى الأزمة التى تشهدها البلاد على أساس قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار (2216) لعام 2015.

وكان مجلس الأمن الدولى قد دعا الثلاثاء أطراف النزاع فى اليمن إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار والمشاركة فى محادثات السلام.

وقال سفير الأوروجواى فى الأمم المتحدة إيلبيو روسيلى (الذى ترأس بلاده المجلس هذا الشهر) - بعد جلسة مشاورات مغلقة فى المجلس - إن الدول الـ15 الأعضاء "طلبت من الأطراف أن تعيد على الفور العمل لتحقيق وقف لإطلاق النار بشكل دائم وفعلي". وأضاف أن الدول الأعضاء "دعت أطراف النزاع فى اليمن إلى المشاركة فى جولة جديدة للمفاوضات فى منتصف يناير الجارى دون شروط مسبقة وبنية حسنة".

وقد عبرت هذه الدول عن "قلقها الكبير" من تفاقم الوضع الإنسانى فى البلاد، وطلبت من الأطراف تسهيل توزيع المواد الغذائية والإغاثية على السكان.

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