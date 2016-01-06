بعد وفاة ممدوح عبد العليم.. 7 أخطاء نفعلها داخل صالات الجيم تعرضنا للخطر

يعرف الجميع فوائد الرياضة وتوصى كل الأبحاث والأطباء بأهمية ممارستها للحفاظ على صحة الجسم، ويسارع الكثير من الشباب وبعض كبار السن لممارسة الرياضة داخل صالات الجيم، وقد نقوم ببعض الأخطاء التى تعرضنا للخطر أثناء وجودنا فى هذه الصالات وعلى الأجهزة الرياضية، وبعد وفاة الفنان "ممدوح عبد العليم" فى صالة الجيم علينا الانتباه والحذر من 7 أخطاء يرشدنا إليها الموقع الأمريكى "web MD" قد تعرضنا للخطر وهى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>هناك بعض الأفراد يتحدثون مع أصدقائهم أثناء تأدية التمارين الرياضية وهو ما يجعلهم لا يستطيعون تنظيم أنفاسهم مما يؤدى عند البعض إلى ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب وهو ما قد يعرض البعض للخطر.
>هناك العديد من صالات الجيم الرياضية غير المتخصصة أو المرخصة والتى يقوم فيها بعض الهواة بشراء بعض الأجهزة الرياضية فقط، دون إشراف متخصص، ولكن لابد أن يكون داخل صالة الجيم طبيب تغذية، ومدرب محترف، حتى يوجه كل فرد يقوم بالرياضة إلى الاتجاه المناسب له، بالإضافة إلى متابعة حالته الصحية وإنقاذه إذا ما حدث أى ضرر صحى طارئ.
>يستمر حرق الدهون فى الجسم فترة ما بعد الانتهاء من التمارين الرياضية وهو ما يزيد من معدل ضربات القلب، لهذا علينا الانتباه إلى تصرفاتنا بعد الجيم حتى لا نزيد الضغط على القلب كثيرًا مما قد يتسبب فى أزمة قلبية.
>عند القيام بتمارين رياضية يوميًا نعتاد على بعض الأجهزة ونرتاح فى ممارستها، وهذا خطأ لأنه بعد فترة من الاعتياد عليها لن تؤثر على الكتلة العضلية الخاصة بأنسجة الجسم والتى تساعد فى حرق السعرات الحرارية، وتكون غير مجدية.
>عدم التعرف على الطرق الصحيحة لاستخدام الأجهزة الرياضية يؤدى إلى إصابات بالغة بالإضافة إلى عدم حرق السعرات الحرارية.
>لابد أن يعتمد الرياضى على وقت محدد على كل جهاز يتناسب مع وزنه وحالته الصحية وسنه حتى لا نزيد من الضغط على أعضاء الجسم، ولكن بعض ممارسى الرياضة يقومون بالتريض على أجهزة كثيرة فى وقت سريع وهو ما يؤدى إلى شعورهم بالإجهاد بعد فترة قصيرة وعدم حدوث فارق فى شكل جسمهم فى نفس الوقت.
>عادة يركز الرياضى مع شاشة كمية السعرات الحرارية التى فقدها الفرد على الجهاز، ولكن هذه الشاشة خدعة لا تمثل كمية السعرات الحقيقية التى فقدتها.
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1. التحدث مع الأصدقاء أثناء التمرين..
>هناك بعض الأفراد يتحدثون مع أصدقائهم أثناء تأدية التمارين الرياضية وهو ما يجعلهم لا يستطيعون تنظيم أنفاسهم مما يؤدى عند البعض إلى ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب وهو ما قد يعرض البعض للخطر.
2. الذهاب إلى صالات جيم غير المتخصصة..
>هناك العديد من صالات الجيم الرياضية غير المتخصصة أو المرخصة والتى يقوم فيها بعض الهواة بشراء بعض الأجهزة الرياضية فقط، دون إشراف متخصص، ولكن لابد أن يكون داخل صالة الجيم طبيب تغذية، ومدرب محترف، حتى يوجه كل فرد يقوم بالرياضة إلى الاتجاه المناسب له، بالإضافة إلى متابعة حالته الصحية وإنقاذه إذا ما حدث أى ضرر صحى طارئ.
3. الانتباه إلى تصرفاتنا بعد الانتهاء من الجيم..
>يستمر حرق الدهون فى الجسم فترة ما بعد الانتهاء من التمارين الرياضية وهو ما يزيد من معدل ضربات القلب، لهذا علينا الانتباه إلى تصرفاتنا بعد الجيم حتى لا نزيد الضغط على القلب كثيرًا مما قد يتسبب فى أزمة قلبية.
4. التريض على الأجهزة التى اعتدت عليها..
>عند القيام بتمارين رياضية يوميًا نعتاد على بعض الأجهزة ونرتاح فى ممارستها، وهذا خطأ لأنه بعد فترة من الاعتياد عليها لن تؤثر على الكتلة العضلية الخاصة بأنسجة الجسم والتى تساعد فى حرق السعرات الحرارية، وتكون غير مجدية.
5. ممارسة الرياضة بطريقة خاطئة..
>عدم التعرف على الطرق الصحيحة لاستخدام الأجهزة الرياضية يؤدى إلى إصابات بالغة بالإضافة إلى عدم حرق السعرات الحرارية.
6. ممارسة رياضة كثيفة فى وقت قليل..
>لابد أن يعتمد الرياضى على وقت محدد على كل جهاز يتناسب مع وزنه وحالته الصحية وسنه حتى لا نزيد من الضغط على أعضاء الجسم، ولكن بعض ممارسى الرياضة يقومون بالتريض على أجهزة كثيرة فى وقت سريع وهو ما يؤدى إلى شعورهم بالإجهاد بعد فترة قصيرة وعدم حدوث فارق فى شكل جسمهم فى نفس الوقت.
7. عدم متابعة مؤشرات فقد السعرات على شاشة الأجهزة الرياضية..
>عادة يركز الرياضى مع شاشة كمية السعرات الحرارية التى فقدها الفرد على الجهاز، ولكن هذه الشاشة خدعة لا تمثل كمية السعرات الحقيقية التى فقدتها.
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