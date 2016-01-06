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عصام الأمير ينعى الفنان القدير ممدوح عبد العليم

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عصام الأمير ينعى الفنان القدير ممدوح عبد العليم عصام الأمير ينعى الفنان القدير ممدوح عبد العليم

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

كتبت:إنجي لطفي

نعى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والعاملين بالاتحاد بمزيد من الحزن أسرة الفنان القدير ممدوح عبد العليم.

وأضاف الأمير أن الفنان الراحل له من الأعمال الفنية منذ طفولته التى أثرى الشاشة الصغيرة وشاشة السينما بفنه الراقى و بأعماله المتميزة والتي تركت بصمة كبيرة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى.

وأعرب رئيس الاتحاد عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل الفنان القدير زوج الزميلة الإعلامية شافكي المنيري ، مقدماً لها أحر التعازي وأصدق المواساة لرحيله المفاجيء، حيث خسر الفن المصرى قامة كبيرة وموهبة فذة لن تعوض .

 

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