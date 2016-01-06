خبير اقتصادي:المقاطعة الخليجية لإيران ليست مُجدية

قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مجدي صبحي، “إن العقوبات الاقتصادية الخليجة على طهران لن تكون مجدية”.

وأوضح الخبير الاقتصادي خلال لقاء في برنامج «السوق»على فضائية «الغد العربي»، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيران لا يتعدى 450 مليون دولار سنويا، وغالبيتها سلع يمكن الحصول عليها من أي دولة اخرى، لذا فإن المقاطعة الاقتصادية

وأشار صبحي إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وإيران غالبية مع دولة الإمارات،إذ يبلغ حجمه 80% من التبادل الإيراني الخليجي.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الاقتصادي الإماراتي يعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع إيران، وسيلحق به أضرارا بالغة حالة وقفه.

ولفت صبحي إلى أن السعودية ليس لديها ثقل كبير في علاقتها مع إيران كي تشكل المقاطعة ورقة ضغط، ورأى أن تلك المقاطعة لن تثمر إذ الصادرات السعودية لإيران أقل من 5. %،مؤكدا أن الخطر الحقيقي يكمن في عدم التفاهم حول الأنتاج

ونفي صبحي امكانية استغلال طهران للنفط وتزيد انتاجها للضغط على السعودية بعد رفع العقوبات عنها، مشيرًا إلى أن العالم ينتظر تفاهم الدول المنتجة للنفط «الأوبك»، مؤكدا أن الخطر الحقيقي يكمن في عدم التفاهم حول الأنتاج.