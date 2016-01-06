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إحالة 16 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بأسيوط‎‎

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إحالة 16 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بأسيوط‎‎ إحالة 16 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بأسيوط‎‎

أحال​ ​المهندس محمد أحمد فرغلى، رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، 16 عاملًا وموظف للتحقيق؛ ​لعدم انضباطهم وتغيبهم عن العمل خلال حملة المتابعة الميدانية بقرية «البربا».

​ ​وترأس فرغلى، حملة للمرور والمتابعة للاطمئنان على انضباط  سير العمل بالوحدة المحلية بقرية “البربا”، صباح اليوم الأربعاء، وتبين ​تغيب​ 11 من الموظفين والعاملين وتم إحالتهم للتحقيق.

كما تبين أثناء المرور على وحدة الشئون الإجتماعية بالبربا ​بتغيب 5 من العاملين وإحالتهم للتحقيق، وجار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية معهم .

وفى ذات السياق، شدد فرغلي، على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وتواجد العمال والموظفين فى نطاق عملهم، مشيرًا الى استمرار حملات المتابعة على كافة الهيئات والادارات بالمركز .

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