إحالة 16 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بأسيوط‎‎

أحال المهندس محمد أحمد فرغلى، رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، 16 عاملًا وموظف للتحقيق؛ لعدم انضباطهم وتغيبهم عن العمل خلال حملة المتابعة الميدانية بقرية «البربا».
وترأس فرغلى، حملة للمرور والمتابعة للاطمئنان على انضباط سير العمل بالوحدة المحلية بقرية “البربا”، صباح اليوم الأربعاء، وتبين تغيب 11 من الموظفين والعاملين وتم إحالتهم للتحقيق.
كما تبين أثناء المرور على وحدة الشئون الإجتماعية بالبربا بتغيب 5 من العاملين وإحالتهم للتحقيق، وجار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية معهم .
وفى ذات السياق، شدد فرغلي، على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وتواجد العمال والموظفين فى نطاق عملهم، مشيرًا الى استمرار حملات المتابعة على كافة الهيئات والادارات بالمركز .