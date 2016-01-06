ضعف المياه لمدة 6 أيام عن مدينة هيها بالشرقية بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن ضعف المياه عن مركز ومدينة هيها لمدة 6 أيام اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى يوم يوم الخميس الموافق 14 من الشهر الجارى، وذلك فى الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا نظراً لقيام الشركة ببعض اعمال نظافة ورفع الرواسب وتطهير مأخذ محطة ههيا المرشحة اليابانية وكذلك تطهير الخزان وأعمال صيانة لبوابة دخول المحطة وأعمال الصيانة الميكانيكية طبقاً لخطة أعمال الصيانه السنوية.

وأضافت الشركة أن الهدف من ذلك تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بالجودة والمواصفات القياسية والاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة فى موسم الشتاء نظرا لقلة الاستهلاك فى هذا التوقيت، واستعدادا لاستمرارية الخدمة خلال أشهر الصيف دون توقف .