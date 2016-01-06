تأجيل سداد إيجار المحلات بالمدن السياحية فى جنوب سيناء لآخر يونيو

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرارا لرؤساء المدن السياحية بالمحافظة لمد تأجيل سداد الإيجارات للمحلات والبازارات والكافيهات ورسوم الشواطئ حتى 30 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم الأربعاء بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد واللواء أحمد حسين نائب مدير الأمن ورؤساء المدن والتنفيذيين بالمحافظة.

وأكد فودة أن السياحة تمر بظروف عصيبة، وأننا نعمل على تدعيم أصحاب المشاريع السياحية بجنوب سيناء وعلى رؤساء المدن تنفيذ ذلك القرار، وتنبه على الكهرباء ومياه الصرف الصحى والتأمينات تأجيل تحصيل الفواتير حتى الموعد المحدد رأفة بظروف السياحة.