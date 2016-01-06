حجز خفيرين على ذمة التحقيق لاتهامهما باغتصاب ربة منزل فى مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين بحجز خفيرين على ذمة تحريات المباحث، عقب اتهامهما باغتصاب ربة منزل، بعد أن شاهداها تمارس الجنس مع سائق فى عقار تحت الإنشاء، فقاما بالاعتداء عليهما، إلا أن السائق هرب، فقاما بالاعتداء عليها جنسيا كرها عنها وسرقة متعلقاتها بمنطقة الفسطاط.

كما أمرت النيابة بعرض المبلغة والخفيرين على الطب الشرعى لبيان تعرضها للاغتصاب من المتهمين من عدمه، وكلفت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء زوج المبلغة لسؤاله، وكذلك استدعاء السائق الذى كان يمارس الجنس معها.

وتبين من أقوال ربة المنزل أمام النيابة أنها تركت مسكن الزوجية إثر خلافها مع والدة زوجها واستقلت دراجة بخارية "توك توك" لتوصيلها لمسكن أحد أقاربها، إلا أنها توجهت بصحبة السائق لمسكنه، وأقامت بصحبته لمدة يومين، وعقب ذلك توجها لعقار تحت الإنشاء بمنطقة الفسطاط وقام بمعاشرتها جنسيا برضاها. وأثناء ذلك شاهدهما خفيران بالمنطقة، فتعديا عليهما بالضرب، وتمكن السائق من الفرار وتركها، فقام الخفيران بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها، واستوليا منها على (2 غويشة، ودبلة ذهب)، ثم أطلقا سراحها، فتوجهت لمسكن شقيقتها ثم قامت بإبلاغ الشرطة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من "سماح.س.ع"، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة دار السلام، يفيد أنه بتاريخ 29 ديسمبر 2015م قام خفيران بمنطقة الفسطاط باغتصابها، بعد أن شاهداها تمارس الجنس مع سائق فى عقار تحت الإنشاء فقاما بالاعتداء عليهما، إلا أن السائق هرب، فقاما بالاعتداء عليها جنسيا كرها عنها وسرقة متعلقاتها.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم بإرشاد المجنى عليها، من ضبط سائق التوك توك، وتبين أنه "كريم.س.د"، 27 سنة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3436 لسنة 2013م أحداث "سرقة".

وبمواجهته بأقوال المبلغة أيدها، وبإجراء التحريات بمكان الواقعة، أمكن تحديد المتهمين، وتبين أنهما كل من "محمود.ش.ر"، 51 سنة، خفير، ومقيم الخليفة، والمسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 859 فئة "ب" الخليفة، والسابق اتهامه فى 26 قضية آخرها 3203 لسنة 2002م الخليفة "سلاح أبيض"، و"تامر.ع.س"، 42 سنة، خفير، ومقيم الخليفة، والمسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 18265 فئة "ج" الخليفة، والسابق اتهامه فى 19 قضية آخرها 5377 لسنة 2013م منشأة ناصر "سرقة بالإكراه".

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى صديقة الثانى "نعمة.م.م"، 47 سنة، ربه منزل، ومقيمة منشأة ناصر، والسابق اتهامها فى القضية رقم 9 لسنة 2004م منشأة ناصر "آداب عامة".

وبعرض المتهمين والمضبوطات على المجنى عليها، تعرفت عليهما، واتهمتهما بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها، والاستيلاء على متعلقاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 208 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى قررت ما سبق.