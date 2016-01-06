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بالصور.. تمثال "رأس نفرتيتى" الجديد قبل وضعه بمدخل مدينة سمالوط بالمنيا

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بالصور.. تمثال "رأس نفرتيتى" الجديد قبل وضعه بمدخل مدينة سمالوط بالمنيا بالصور.. تمثال "رأس نفرتيتى" الجديد قبل وضعه بمدخل مدينة سمالوط بالمنيا
حصل "اليوم السابع" على صور تمثال رأس نفرتيتى التى سوف يتم تركيبها فى مدخل مدينة سمالوط بعد أن تمت إزالة التمثال المشوه فى الوحدة المحلية بسمالوط.

وكانت الوحدة المحلية بمدينة سمالوط بالمنيا أعلنت اليوم، الانتهاء من تشجير وتجميل مدخل المدينة جنوباً، قبل وضع تمثال الملكة نفرتيتى.

وأضافت الوحدة المحلية فى بيان، أنه سيتم وضع تمثال الملكة نفرتيتى خلال الأيام القادمة بالمدخل الجنوبى، بعد أن تم تشجير محيط الميدان، وأصبح المكان مهيأ لاستقبال هذا التمثال الذى قام برسمه وتأسيسه وإنشائه من جديد الدكتور جمال صدقى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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