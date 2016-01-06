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قناة السويس للحاويات تستقبل الحفار الألمانى الثانى للعمل بحفر الأنفاق

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قناة السويس للحاويات تستقبل الحفار الألمانى الثانى للعمل بحفر الأنفاق قناة السويس للحاويات تستقبل الحفار الألمانى الثانى للعمل بحفر الأنفاق
أعلنت شركة قناة السويس للحاويات عن استقبالها ناقلة الحاويات "COMBI DOCK III" الحاملة للحفار الألمانى الثانى الذى يصل وزنه إلى ما يقرب من 225 طنًا، والمستخدم فى مشروعات حفر الأنفاق ضمن المشروع القومى الخاص بتنمية إقليم قناة السويس.

من جانبه، أشاد يان بوزا مدير عام شركة قناة السويس للحاويات والمتحدث الإعلامى بجهود السلطات المصرية فى تنفيذ هذا المشروع القومى الضخم، لما له من دور حيوى فى تحقيق الربط الهام بين ضفتى قناة السويس الشرقية والغربية.

كما أكد مدير عام شركة قناة السويس على حرص شركة قناة السويس للحاويات على التعاون الدائم مع جهود التنمية التى تقوم بها المصرية لإنعاش حركة التجارة والارتقاء بالتصنيف العالمى لميناء شرق بورسعيد، وذلك فى ظل الاستثمار المتواصل فى الموارد البشرية والمعدات والبنية التحتية للمحطة.

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مصر 365

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