نائب بالقليوبية يطالب المحافظ باعتماد الأحوزة العمرانية بالخانكة

قال النائب رضوان الزياتى نائب دائرة الخانكة والخصوص والعبور إنه طالب الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بضرورة الانتهاء من خط التنظيم داخل الأحوزة العمرانية داخل قرى الدائرة، لإصدار تراخيص البناء للمواطنين والتى كانت توقفت منذ 6 أشهر، وذلك بعد مطالبة أهالى الدائرة له بتدخله لدى محافظ القليوبية لإنهاء هذه الأزمة.

من ناحية أخرى أكد الزياتى أنه تم الحصول على الموافقة من المهندس عبد الرحمن البطل مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالقليوبية بإدراج مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بقرية القلج ضمن خطة عام 2016 ـ 2017 لإزالة المبنى القديم وإقامة مبنى جديد مكون من 12 فصلا.