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نائب الخانكة: وزارة التموين وافقت على تشغيل مخبر بلدى جديد بالقلج

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نائب الخانكة: وزارة التموين وافقت على تشغيل مخبر بلدى جديد بالقلج نائب الخانكة: وزارة التموين وافقت على تشغيل مخبر بلدى جديد بالقلج
أكد النائب محمد صدقى هيكل نائب دائرة الخانكة والعبور والخصوص عن حزب المصريين الأحرار، أن وزارة وافقت على فتح مخبز حكومى لأهالى دائرته بقرية القلج بمركز الخانكة، حيث إن المخبز قد صدر له قرار 27 لسنة 2010 بالإنشاء وتم تجهيزه وتوصيل المرافق له وحتى الآن لم تقم مديرية التموين بتوفير الحصة اللازمة للتشغيل ولأول مرة يبدأ العمل.

وقال النائب محمد صدقى، إنه يعرف جيدا معاناة الأهالى من الدائرة حول "رغيف الخبز" زادت الأزمة فى الفترة الأخيرة، ومعها كثافة الطوابير للأهالى فقرر لقاء المسئولين والبدء فى تشغيل هذا المخبز بشكل فعلى، واعدا أهالى الدائرة بالمزيد من أجل حل جميع مشاكلهم.

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مصر 365

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