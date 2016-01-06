أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ‏محافظ القليوبية وخالد يوسف ومحمد زكريا فى جولة ميدانية بكفر شكر

Google+ Print
بالصور.. ‏محافظ القليوبية وخالد يوسف ومحمد زكريا فى جولة ميدانية بكفر شكر بالصور.. ‏محافظ القليوبية وخالد يوسف ومحمد زكريا فى جولة ميدانية بكفر شكر
تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مركز ومدينة كفر شكر، بمشاركة المخرج السينمائى خالد يوسف عضو مجلس النواب عن الدائرة، والنائب محمد زكريا محيى الدين عن قائمة فى حب .

بدأت الجولة بمجلس مدينة كفر شكر بحضور مؤتمر جماهيرى مع أهالي المدينة والاستماع إلى مشاكلهم التى تتلخص فى الصرف الصحى وسوء مياه الشرب، والمطالبة بإنشاء وحدة مرور بالمدينة، ثم تلاها جولة بمستشفى كفر شكر المركزى والاستماع إلى طلبات الموظفين والعاملين الذين أبدوا عدم رغبتهم فى نقلهم بعدما صدر قرار بنقلهم من المستشفى وتوزيعهم حتى يتم الانتهاء من ترميم المستشفى.

وتلا ذلك جولة بمركز شباب كفر شكر لمتابعة الأعمال الإنشائية بالمركز التى تنفذها القوات المسلحة، ثم افتتاح مبنى الإدارة التعليمية، ومنه إلى قصر الثقافة والالتقاء بمديره ومناقشة كيفية تطويره، ثم توجهوا إلى محطة رفع الصرف الصحى رقم 2، ثم زيارة لتقديم واجب العزاء بمنزل والد شهيد الواجب الملازم محمد جمال حسن عبدالله الذى استشهد منذ أيام فى عملية إرهابية بالجبل الأحمر، ثم عقد جلسة مغلقة مع رئيس مجلس المدينة ومنها إلى قرية الزمرونية لأداء واجب العزاء فى 5 شباب وافتهم المنية فى حادث سيارة بالقرية، ثم توجهوا إلى محطة المياه الجديدة بقرية أسنيت.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم