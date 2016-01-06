بالصور.. ‏محافظ القليوبية وخالد يوسف ومحمد زكريا فى جولة ميدانية بكفر شكر

تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مركز ومدينة كفر شكر، بمشاركة المخرج السينمائى خالد يوسف عضو مجلس النواب عن الدائرة، والنائب محمد زكريا محيى الدين عن قائمة فى حب مصر

بدأت الجولة بمجلس مدينة كفر شكر بحضور مؤتمر جماهيرى مع أهالي المدينة والاستماع إلى مشاكلهم التى تتلخص فى الصرف الصحى وسوء مياه الشرب، والمطالبة بإنشاء وحدة مرور بالمدينة، ثم تلاها جولة بمستشفى كفر شكر المركزى والاستماع إلى طلبات الموظفين والعاملين الذين أبدوا عدم رغبتهم فى نقلهم بعدما صدر قرار بنقلهم من المستشفى وتوزيعهم حتى يتم الانتهاء من ترميم المستشفى.

وتلا ذلك جولة بمركز شباب كفر شكر لمتابعة الأعمال الإنشائية بالمركز التى تنفذها القوات المسلحة، ثم افتتاح مبنى الإدارة التعليمية، ومنه إلى قصر الثقافة والالتقاء بمديره ومناقشة كيفية تطويره، ثم توجهوا إلى محطة رفع الصرف الصحى رقم 2، ثم زيارة لتقديم واجب العزاء بمنزل والد شهيد الواجب الملازم محمد جمال حسن عبدالله الذى استشهد منذ أيام فى عملية إرهابية بالجبل الأحمر، ثم عقد جلسة مغلقة مع رئيس مجلس المدينة ومنها إلى قرية الزمرونية لأداء واجب العزاء فى 5 شباب وافتهم المنية فى حادث سيارة بالقرية، ثم توجهوا إلى محطة المياه الجديدة بقرية أسنيت.



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