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السجن المشدد 15 عامًا لمتهم بهتك عرض طالبة ثانوى فى الشرقية

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السجن المشدد 15 عامًا لمتهم بهتك عرض طالبة ثانوى فى الشرقية السجن المشدد 15 عامًا لمتهم بهتك عرض طالبة ثانوى فى الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بهتك عرض طالبة بالصف الثانى الثانوى التجارى بمركز أولاد صقر بالسجن المشدد 15 عامًا، صدر الحكم برئاسة المستشار صابر غلاب، وعضوية المستشارين محمد عبيد وحاتم محمد محمود، وسكرتارية أيمن حسونة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغًا من أسرة الطالبة "سنية.ع .م"، طالبة بالصف الثانى الثانوى التجارى، بقيام "محمد.ع.ال.م"، مقيم قرية الفرايحة بمركز أولاد صقر، بهتك عرض الطالبة بالقوة.

وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم، وحملت القضية رقم 5030 لسنة 2015.

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