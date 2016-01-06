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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب قطعة أرض بالقليوبية

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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب قطعة أرض بالقليوبية مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب قطعة أرض بالقليوبية
تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بعزبة أبو حجر التابعة لقسم قليوب، بسبب النزاع على قطعة أرض أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وتمكنت القوات من القبض على الأطراف المتشاجرة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية، وانتقل على الفور العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، وتبين من المعاينة أن المشاجرة نشبت بالأسلحة بين عائلتى "عبد الحى" و"حشاد" بسبب النزاع على قطعة أرض، ما تسبب فى مصرع هشام محمد عبد الحى 30 سنة، وإصابة كلا من أمين إبراهيم حشاد، وسيد عبد النبى حشاد، وإسماعيل عبد النبى حشاد، وأسعد عبد الحى، وإصابة 4 آخرين.

وتمكنت مباحث قسم قليوب، من فرض طوقا أمنيا حول القرية، لمنع تجدد الاشتباكات، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى بعد تشريحها.
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