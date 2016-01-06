شاهدة بـ"التخابر": الإخوان احتلوا مدرسة عبد العزيز جاويش أثناء اعتصام رابعة

تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لشهادة مديرة مدرسة بمنطقة رابعة العدوية.

وقالت مديرة مدرسة عبد العزيز جاويش بمدينة نصر، بعد حلفها اليمين القانونية، إنها حضرت فترة الاعتصام، قائلة "أقام جماعة الإخوان بمحيط المدرسة وكان عددهم كبير جدا، وبجوار سور المدرسة، وكانوا يقفزون لدخول الحمامات، ومنهم من يقوم بتأمين المجموعات الموجودة بالشارع، من خلال تواجدهم أعلى أسوار المدرسة، واستمر الحال حتى أحداث الحرس الجمهورى، ودخلوا المدرسة وبدأوا فى احتلالها، وصنعوا دورات للمياه، بما يقرب من 40 دورة مياه داخل المدرسة، وكانوا قبل ذلك صنعوا أحواضا للوضوء بطول سور المدرسة.

وأضافت الشاهدة أن الإخوان احتلوا جميع الفصول، والحجرات الإدارية، وأقاموا فيها جماعات، مكونة من أسر، وهناك فصول كان بها أفراد، ومع دخول شهر رمضان، أنشأوا مطبخا داخل المدرسة، وصنعوا مواقد للغاز، وطباخين، وكانوا يوميا يذبحون أبقارا داخل المدرسة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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