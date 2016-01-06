سلطات المطار تحبط محاولة تهريب 43 ألف دولار مع راكبتين قبل سفرهما لأبو ظبى

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكبتين مصريتين الجنسية حاولتا تهريب 43 ألف دولار أمريكى إلى أبو ظبى بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى التى تسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار أو ما يعادله فقط بالعملات الأخرى.>وأوضح مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة خطوط طيران الاتحاد المتجهة إلى أبو ظبى اشتبه الأمين المعين على جهاز كشف الحقائب فى راكبيتن مصريتين الجنسية، وبتفتيش حقائب الراكبه الأولى تبين إخفاؤها لمبلغ 26 ألف دولار والراكبة الثانية بحوزتها 17 ألف دولار داخل حقائبهما وبين طيات ملابسهما.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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