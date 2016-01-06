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السجن عامين لعاطل بتهمة سرقة محل أدوات كهربائية فى سوهاج

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السجن عامين لعاطل بتهمة سرقة محل أدوات كهربائية فى سوهاج السجن عامين لعاطل بتهمة سرقة محل أدوات كهربائية فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "فتحى.ع.ع" عاطل ومقيم بمركز دار السلام بالسجن عامين، لاتهامه بسرقة المحل الخاص بالمجنى عليه "صبرى.ع.م" والاستيلاء على ما بداخله بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة لعام 2014 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بسرقة محله "أدوات كهربائية" والاستيلاء على ما بداخله ولم تتهم أحدا، وبتقنين الإجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، حيث قام بعد منتصف الليل بكسر المحل والاستيلاء على ما بداخله لمروره بضائقة مالية.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
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