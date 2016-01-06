إخلاء سبيل أمين شرطة بمرور البساتين متهم بتقاضى رشوة بضمان محل إقامته

قرر المستشار مراد عبد الحى، قاضى المعارضات، بمحكمة المعادى، وبسكرترية أحمد محروس، إخلاء سبيل أمين شرطة بوحدة مرور البساتين، بضمان محل إقامته، لاتهامه باستخراج رخص القيادة للمترددين على الوحدة مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كانت معلومات قد وردت إلى العقيد محمد الشرقاوى رئيس مباحث مرور القاهرة مفادها قيام أحمد فوزى "أمين شرطة" بوحدة مرور البساتين باستخراج رخص القيادة للمواطنين مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، بإجراء التحريات برئاسة المقدم محمد الشاعر بمباحث مرور القاهرة، تم التأكد من صحة المعلومات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه أثناء تواجده مع أحد الأشخاص يدعى ربيع حمادة أحمد، وبمناقشته اعترف بالاتفاق مع أمين الشرطة المذكور فى استخراج رخصة قيادة له مقابل مبلغ 1000جنيه، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على المبلغ، واعترف بتقاضيه ثمن مساعدته فى استخراج رخصة القيادة، وبمواجهته النيابة العامة للمتهم بالمضبوطات أنكر الواقعة تماما.

يذكر أن زياد أشرف وكيل نيابة البساتين، أمر بحبس أمين شرطة بوحدة مرور البساتين لاستخراجه رخص القيادة للمترددين على الوحدة مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.