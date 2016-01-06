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تجديد حبس معتقل "التيشيرت" 45 يوما على ذمة التحقيق

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تجديد حبس معتقل "التيشيرت" 45 يوما على ذمة التحقيق تجديد حبس معتقل "التيشيرت" 45 يوما على ذمة التحقيق
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس محمود محمد الشهير بـ"معتقل التيشيرت" 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتظاهر والتحريض على العنف.

وحضر خالد على المحامى عن المتهم، وطالب أثناء انعقاد الجلسة بغرفة المداولة بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم عقب أحداث 25 يناير، من العام قبل الماضى، وبحوزته لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.

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