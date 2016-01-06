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تجديد حبس "كابو وايت نايتس" 45 يوما بتهمة التحريض على العنف

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تجديد حبس "كابو وايت نايتس" 45 يوما بتهمة التحريض على العنف تجديد حبس "كابو وايت نايتس" 45 يوما بتهمة التحريض على العنف
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس أحمد بحر "كابو" الوايت نايتس المنتمية لنادى الزمالك و3 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان، والتحريض على العنف.

ومن جانبه طالب فتحى خضر، دفاع المتهم، أثناء انعقاد الجلسة بغرفة المداولة بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم عقب اتهامه بالتحريض على العنف والاشتراك فى مظاهرات تحرض ضد مؤسسات الدولة.

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