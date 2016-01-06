حبس المتهمين بحيازة مخدرات وأسلحة نارية بقرية الجعافرة 4 أيام

أمر المستشار حسام الهلباوى رئيس نيابة شبين القناطر بحبس المتهمين المضبوطين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن فى قرية الجعافرة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بتطهير كل البؤر الإجرامية ومهاجمة مناطق تجارة المخدرات وتطهيرها، خاصة بالمثلث الذهبى بشبين القناطر.

تم تشكيل حملة أمنية مكبرة قادها اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، شارك فيها العميد حسام فوزى رئيس المباحث، والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومجموعات قتالية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن العام، حيث داهمت القوات بؤرة إجرامية بقرية الجعافرة بشبين القناطر وتبادلت قوات الأمن إطلاق الأعيرة النارية مع المتهمين ونجحت القوات فى السيطرة على الموقف وتطويق المنطقة أمنياً.

وتمكنت أجهزة الأمن بقيادة اللواء سعيد شلبي مدير الأمن من ضبط 39 متهما بحوزتهم 18 قطعة سلاح "3 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش 10 فرد محلى الصنع وكمية من الطقات النارية، كما تم ضبط 22 قضية مخدرات 840 كيلو جراما من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر الهيروين، و620 قرصا مخدرا ونصف كيلو من مخدر البانجو وضبط 4 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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