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نهاية الشوط الأول - روما 2 - كييفو 1 .. تقليص الفارق

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نهاية الشوط الأول - روما 2 - كييفو 1 .. تقليص الفارق نهاية الشوط الأول - روما 2 - كييفو 1 .. تقليص الفارق

يتابع FilGoal.com مباراة روما أمام كييفو فيرونا في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي، حيث يلعب محمد صلاح النجم المصري أساسيا مع الذئاب.

- الدقيقة السابعة: صادق عمر يتقدم لروما من متابعة لمجهود رائع من جيرفينيو.

- ق38: فلورينزي يعزز التقدم بهدف ثان.

- ق44: كييفو يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق ألبيرتو بالوسكي.

- نهاية الشوط الأول بتقدم روما 2-1.

تابع أحداث المباراة لحظة بلحظة

يقود محمد صلاح النجم المصري هجوم روما في مواجهة كييفو فيرونا في مباراة الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ويلعب روما أول مبارياته في عام 2016، وبمشاركة أساسية من صلاح الذي يجاور جيرفينيو وإياجو فالكي مع الشاب عمر صادق في خط الهجوم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: مايكون - كوستاس مانولاس - أنطونيو روديجر - لوكاس دين

خط الوسط: فلورينزي - ويليام فانكوير - صلاح - فالكي

خط الهجوم: جيرفينيو - عمر صادق

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