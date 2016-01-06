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الأهلي لـ في الجول: بيسيرو لم يتحدث للإعلام.. وجلسة الجمعة تحدد الراحلين والقائمة الإفريقية

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الأهلي لـ في الجول: بيسيرو لم يتحدث للإعلام.. وجلسة الجمعة تحدد الراحلين والقائمة الإفريقية الأهلي لـ في الجول: بيسيرو لم يتحدث للإعلام.. وجلسة الجمعة تحدد الراحلين والقائمة الإفريقية

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "غضبه وحزنه" من التقارير الإعلامية التي نقلت آراء المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو في عدد من لاعبي الفريق مشددا أنه لا أساس لها من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية أمس قد قالت إن بيسيرو غير مقتنع بعدد من لاعبي الأهلي بجانب طلبه لمهاجم في يناير الجاري.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لا صحة لأي من تلك التقارير.. المشكلة أن مثل تلك التقارير قد تسبب مشاكل في الفريق".

قبل أن يشدد مرة أخرى "هي تقارير كاذبة 100%".

وأضاف عبد الحفيظ "سنجلس يوم الجمعة عقب مباراة الشرطة في الإسكندرية مع بيسيرو وعبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة لتحديد المستبعدين والقادمين في يناير بجانب القائمة الإفريقية".

ويواجه الأهلي الشرطة غدا الخميس على ملعب برج العرب (طالع التفاصيل) ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري المصري.

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