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صور | ممثلة مصر للرماية في «ريو دي جانيرو 2016» تبدأ جولة إعداد عالمية

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12476120_10153949894755962_586675516_nبدأت بطلة وأفريقيا نورهان عامر، الطالبة بالفرقة الأولى في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، استعداداتها لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالتحضير لجولة عالمية تبدأها في هولندا، ثم النمسا، ثم تايلاند.

كانت لاعبة الوطني الأول للرماية قد تأهلت لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 التي تُقام في أغسطس المقبل، بعدما توجت بذهبية منافسات 50 متر بندقية ثلاثة أوضاع، ضمن فعاليات البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر الماضي بمشاركة 7 دول أفريقية.

وقالت نورهان، بنت الـ21 عامًا التي فازت ببطولة الجامعات المصرية في الرماية من قبل، إنها تتمنى دعمًا أكبر من المسؤولين والمجتمع للرياضات الفردية التي تُحقق لمصر ميداليات عديدة في المحافل القارية والعالمية.

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