ضعف النظر من مضاعفات مرض السكر.. اعرف إزاى تتجنبه

ضعف النظر إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها أغلب مرضى السكر نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل ارتفاع مستوى السكر بالجسم، مما يتسبب فى حدوث مشاكل صحية بالعين كإحدى مضاعفات مرض السكر. ضعف النظر بسبب ارتفاع السكر بالدم

>حول ذلك يقول دكتور أحمد السبعاوى، أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء: يعانى أغلب مرضى السكر من الإصابة ببعض المشاكل الصحية الخاصة بصحة العين مثل ضعف النظر وعدم القدرة على الرؤية بوضوح أو الإصابة بمشكلة الاعتلال الشبكى نتيجة ارتفاع مستوى الجلوكوز بالجسم عن المعدل الطبيعى بالجسم. ضعف النظر واعتلال الشبكية أكثر مضاعفات السكر

>واستكمل د. السبعاوى قائلا: ضعف النظر والاعتلال الشبكى أكثر مضاعفات مرض السكر التى تصيب المريض خاصة لو كان يعانى من مرض السكر منذ فترة طويلة وعدم ضبط مستواه فى الجسم نظرا لأنه كلما زادت عدد سنوات الإصابة بمرض السكر زادت فرص حدوث مضاعفاته بالعين. نصائح ضرورية لتجنب مضاعفات السكر وضعف النظر

>وتابع د. السبعاوى: يجب على مريض السكر الاهتمام بضبط مستوى السكر فى الدم لتفادى تعرضه لمشاكل العيون وزيادة فرص حدوث مضاعفاته وكذلك الاهتمام بإجراء الكشف الدورى على قاع العين لاكتشاف المبكر لمضاعفات السكر فى العين.

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شبكةعيونالإخبارية

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