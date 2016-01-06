مفاجأة.. استخدام الرياضة بدلا من الكيماوى لعلاج سرطان البروستاتا

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن مفاجأة سارة للغاية، حيث أشارت إلى أن هناك اتجاها حديثا لاستخدام الرياضة بدلًا من الكيماوى والإشعاع فى علاج مرض سرطان البروستاتا والسيطرة على نمو الورم، وهو ما سيجنب المرضى الكثير من المضاعفات والآثار الجانبية الخطيرة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الكثير من الأبحاث الطبية فاعلية الرياضة فى التأثير على الجينات المسببة لمرض البروستاتا، ودورها فى تأخير تطور المرض والحد من نموه والسيطرة عليه بشكل ملحوظ، ولكن شريطة اكتشاف المرض فى مرحلة مبكرة.

ومن المنتظر خلال الأيام القادمة أن يجرى فريق من الباحثين بجامعة شيفيلد هالام البريطانية دراسة جديدة لتقييم فاعلية الرياضة فى مكافحة سرطان البروستاتا، وذلك من خلال إجراء تجربة على 50 شخصًا تم اكتشاف إصابتهم بسرطان البروستاتا فى وقت مبكر، حيث سيمارس هؤلاء المرضى ساعتين ونصف من تمارين الإيروبيك خلال الأسبوع.

وإذا كانت النتائج إيجابية، فإنه من المقرر أن يتم إجراء الدراسة على عدد أكبر من الأشخاص، وحال التأكد من فاعلية الرياضة فى السيطرة على سرطان البروستاتا، فإن هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS قد تصف ممارسة تمارين الهرولة والسباحة وركوب الدراجات لمرضاها كبديل للعلاج الكيماوى والإشعاع.

ويعد سرطان البروستاتا من أخطر الأورام القاتلة على الإطلاق، حيث يتم اكتشافه غالباً فى مرحلة عمرية متأخرة لأن أعراضه الأولية لا تظهر بسهولة، ومن أبرز العلاجات الحالية للمرض"الكيماوى والإشعاع والجراحة وبعض العقاقير الدوائية قوية المفعول".