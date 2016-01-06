القبض على«كبير مضيفين»بتهمة تزوير أوراق السيارات المهربة

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، من إلقاء القبض علي «كبير مضيفين»، يعمل باحدي شركات الطيران الكبري، قام بتزوير أوراق سيارات مسروقة ومهربة، بتعديل أرقام «الشاسيه والموتور»، وتزوير مستندات ملكيتها، بالاشتراك مع فرد آخر خارج المطار.

وردت معلومات للواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار، عن قيام كبير مضيفين يعمل بشركة طيران كبري بالمطار بتزوير أوراق عدد من السيارات، والاستلاء عليها بالاشتراك مع أحد الأفراد، وعلى تم تشكيل فريق من المباحث يضم المقدم خالد عبد الوهاب والمقدم محمد عبد الحميد والمقدم شريف هشام والمقدم محمد حجازي والرائد محمد شوقي .

وبالتحريات تم الكشف عن المضيف ” هشام . ج ” حيث عثر معه على ٣ سيارات بأوراق مزورة وتبين ان شخصا اخر يقوم بمساعدته فى تزوير أوراق السيارات المهربة من خلال تعديل أرقام الشاسيه والموتور وتزوير مستندات ملكيتها وامر اللواء فهمي مجاهد باتخاذ الاجراءات القانونية مع وإحالته للنيابة.