وقفة على سلالم نقابة الصحفيين لإحياء الذكرى الثلاثين لاستشهاد سليمان خاطر

أحيى عدد من أعضاء اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع ومواجهة الصهيونية، الذكرى الثلاثينلاستشهاد الجندى المصرى سليمان خاطر، بالإضافة إلى رموز المقاومة على سلالم نقابة الصحفيين، بمشاركة كلا من حركه كفاية والتيار الشعبى وحزب الكرامة.

وردد المحتجون هتافات "المقاومة هى الحل" "الانتفاضة هى الحل" "سليمان خاطر مات مقتول" "فلسطين عربية" "سليمان خاطر يا شهيد".

كما حمل المحتجون صور رموز المقاومة وعلى رأسهم صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى الشهيد سمير القنطار وأيمن حسن وخالد عبد الناصر وسعد حلاوة ومحمود نور الدين.