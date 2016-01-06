«حماس»تؤكد جاهزيتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية

أعربت حركة «حماس»عن جاهزيتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق من خلال اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت الحركة في بيان صحفي على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري اليوم الأربعاء قيادة السلطة الفلسطينية إلى تهيئة الأجواء لإنجاح هذه المهمة من خلال العديد من الخطوات.

وطالب البيان بإنهاء ما وصفتها بــ «سياسة التمييز» التي يتعرض لها أهل غزة، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

و دعت إلى إصدار قرارات سياسية محددة تتناسب مع حجم تضحيات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال «على حد تعبير البيان».