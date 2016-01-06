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صور| محافظ أسوان يقيل رئيس حى «الصداقة الجديدة» لتدنى مستوى النظافة‎

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صور| محافظ أسوان يقيل رئيس حى «الصداقة الجديدة» لتدنى مستوى النظافة‎ صور| محافظ أسوان يقيل رئيس حى «الصداقة الجديدة» لتدنى مستوى النظافة‎

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، استبعاد رئيس حى الصداقه الجديدة بمدينة أسوان من موقعه وإنهاء إنتدابه وعودته لجهة عملة الأصلية مع تعيين بديل له علي الفور.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بتفقد الحى وإكتشافه ورصده لأوجه القصور والإهمال فى أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالحي.

 كما تفقد المحافظ، موقع مستشفى أسوان العام الجديد “تحت الإنشاء”، بمرافقة السكرتير العام المساعد ومديري الصحة والإسكان، حيث وجه محافظ أسوان بعقد اجتماع يضم مسؤلى الصحة والمرافق العامة والهيئة الهندسية، مشددًا على ضرورة الإسراع  بمعدلات التنفيذ الخاصة بالمستشفى لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين والتى تقع على  مساحة 14،5 ألف م2 وتضم 8 أدوار بطاقة 175 سرير و 4 غرف عمليات كبرى بتكلفة 140 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف 110 مليون جنية للأجهزة الطبية وأثناء تفقده لمدرسة الصداقه الجديدة للتعليم الأساسى تحت الإنشاء والتى تضم 44 فصل.

 وطالب حجازي، بإعداد دراسة متكاملة عن الكثافة الطلابية للمدرسة ومدى حاجة المنطقة لمدارس أخرى فى المرحلة القادمة طبقًا للكثافة السكانية التى تستوعبها الوحدات السكنية الجديدة ، مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء لكل مشروع سكنى يتم تنفيذه لخلق متنفس ترفيهى وبيئى لأهالى الصداقة الجديدة .

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