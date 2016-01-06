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مدرب «هال سيتي» يرفض التفريط فى«المحمدي»

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مدرب «هال سيتي» يرفض التفريط فى«المحمدي» مدرب «هال سيتي» يرفض التفريط فى«المحمدي»

اللاعب المصرى أحمد المحمدي

قال  ستيف بروس مدرب فريق هال سيتي وهو أحد أندية دورى الدرجة الاولى فى انجلترا  إن التقارير التى تتردد عن قرب رحيل اللاعب المصرى أحمد المحمدي عن الفريقخلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية إلى «وست بروميتش أو وأيفرتون» “يؤثر سلبا تؤثر سلبا على مستواه”

وأكد مدرب فريق هال سيتي على “رفضه رحيل اللاعب عن صفوف الفريق لانه من اللاعبين الأساسيين”، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأشار إلى أنه لم يتم تلقى اى عروض جدية حتى الان بشأن اللاعب، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط

وكانت بعض التقارير الصحفية الانجليزية قد اشارت الى سعي فريقين من اندية البرمير ليج الانجليزى لضم المحمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الحالى .

وينافس فريق «هال سيتي» من أجل العودة للبريمرليج حيث يحتل حاليا المركز الثالث فى بطولة البرمير شيب برصيد 54 نقطة.

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