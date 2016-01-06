ألمانيا تعزز مشاركتها العسكرية في العراق ومالي

وافق مجلس الوزراء الألماني على خطط لإرسال 650 جنديا إلى مالي، ما يعزز وجود ألمانيا في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلد الواقع غرب إفريقيا، الذي يشهد أعمال عنف من المتشددين الإسلاميين.

وستتمركزغالبية القوات الألمانية التي ستبدأ الذهاب إلى مالي خلال الأسابيع المقبلة، في شمال البلاد الذي شهد تصاعدا للعنف من جانب متشددين إسلاميين، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وستعمل القوات الألمانية مع نظيرتها الهولندية التي تنشط في أحد معسكرات الجيش بمدينة جاو الشمالية, وستقوم بتنفيذ مهام استطلاعية فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس النواب الألماني قرارا بشأن كلتا البعثتين في نهاية يناير الجاري.

وتنفذ القوات الألمانية مهمات فيما يقرب من 13 دولة من بينها أفغانستان وكوسوفو فضلا عن القيام بمراقبة البحر المتوسط.