أخبار عاجلة

محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ألمانيا تعزز مشاركتها العسكرية في العراق ومالي

Google+ Print
ألمانيا تعزز مشاركتها العسكرية في العراق ومالي ألمانيا تعزز مشاركتها العسكرية في العراق ومالي

أرشيفية

وافق مجلس الوزراء الألماني على خطط لإرسال 650 جنديا إلى مالي، ما يعزز وجود ألمانيا في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلد الواقع غرب إفريقيا، الذي يشهد أعمال عنف من المتشددين الإسلاميين.

وستتمركزغالبية القوات الألمانية التي ستبدأ الذهاب إلى مالي خلال الأسابيع المقبلة، في شمال البلاد الذي شهد تصاعدا للعنف من جانب متشددين إسلاميين، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وستعمل القوات الألمانية مع نظيرتها الهولندية التي تنشط في أحد معسكرات الجيش بمدينة جاو الشمالية, وستقوم بتنفيذ مهام استطلاعية فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس النواب الألماني قرارا بشأن كلتا البعثتين في نهاية يناير الجاري.

وتنفذ القوات الألمانية مهمات فيما يقرب من 13 دولة من بينها أفغانستان وكوسوفو فضلا عن القيام بمراقبة البحر المتوسط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا